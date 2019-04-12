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Больше не доступен
RQ1260/17
UltraTrack и GyroFlex 3D
1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
Компактный триммер
Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.
Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
Сержио
12/04/2019
Україна
Мрія будь-якого чоловіка...
Подарували бритву, Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC, 10 років тому на день народження. Шкіра після гоління, гладка як у немовляти. Безмежно щасливий. Працює як швейцарський годинник ... Через 10 років, на день народження чоловіка подарувала зубну щітку Sonicare DiamondClean HX9352 / 04 ...
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.