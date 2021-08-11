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Исключительное впечатление от бритья
SensoTouch 3D RQ1275 — наша самая совершенная на сегодня бритва, обеспечивающая непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.
UltraTrack и GyroFlex 3D
1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.
Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Just 123
11/08/2021
Україна
Чудовий вироб
Швидко голить і функціональний прилад! Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата пользования 2019-08-11
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата пользования 2019-08-11
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.