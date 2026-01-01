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RQ1280/16
Исключительное впечатление от бритья
Philips SensoTouch 3D RQ1280 — наша лучшая на сегодня бритва, обеспечивающая непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.
UltraTrack и GyroFlex 3D
1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
Компактный триммер
Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.
Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.