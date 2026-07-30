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  • Исключительное впечатление от бритья
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  • Исключительное впечатление от бритья
  • Исключительное впечатление от бритья
  • Исключительное впечатление от бритья
  • Исключительное впечатление от бритья
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  • Исключительное впечатление от бритья
  • Исключительное впечатление от бритья
  • Исключительное впечатление от бритья

Больше не доступен

Shaver series 9000 SensoTouchЭлектробритва для сухого/влажного бритья

RQ1280/17

Исключительное впечатление от бритья
SensoTouch 3D RQ1280 — наша лучшая на сегодня бритва, обеспечивающая непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.
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Производитель электробритв №1 в мире1

с системой GyroFleX 3D

Исключительное впечатление от бритья

  • UltraTrack и GyroFlex 3D

  • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы

  • Компактный триммер

Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

Бритвы с системой Super Lift&Cut

Бритвы с системой Super Lift&Cut

Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 