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Больше не доступен
S2WT/00
Звук высокого разрешения
Вкладыши
Ультрамягкие силиконовые насадки
Плоский кабель
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару для оптимально сбалансированного, естественного звучания. 13,5-мм излучатели содержат высокомощные неодимовые магниты, которые обеспечивают воспроизведение четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.
Полузакрытая конструкция в сочетании с большими высококлассными излучателями улучшает звучание басов и минимизирует утечку звука. Расположенные впереди отверстия для выравнивания звукового давления делают звук более детальным и сбалансированным и уменьшают эффект окклюзии, чтобы звучание было более естественным.
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