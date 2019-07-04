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  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
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  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье
  • Гладкое скольжение, бережное бритье

Больше не доступен

Shaver series 7000Электробритва для сухого и влажного бритья

S7370/12

4.7
| (32) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт

1 награда

Гладкое скольжение, бережное бритье
Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Решение №1 для чувствительной кожи от Philips*

Гладкое скольжение, бережное бритье

  • Кольца SkinGlide

  • Лезвия GentlePrecisionPRO

  • Высокоточный триммер SmartClick

Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.

Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image AWARD-612378

Отзывы

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4.7

из 5

32

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

2

04/07/2019

Україна

Україна

Удобная бритва (комплект) для поездок

Пользуюсь данной бритвой больше двух лет (27мес.), покупал для того чтобы избавиться от раздражения и очень доволен покупкой, попробывал как сухое так и влажное бритье. На данном этапе остановился на сухом бритье, результат нормальный, как для электробритвы. Очень удачный бокс для транспортировки, не лишний триммер. Как по мне, выполняет все заявленные требования. Бонусом было дополнительный год гарантии после регистрации на официальном сайте производителя

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья

10/12/2017

Україна

Україна

Одна из лучших бритв, которой довелось пользоваться

Пользуюсь данной бритвой уже 1 год и 4 месяца, а она не перестает меня радовать и удивлять. У меня довольно жесткая щетина, которая очень быстро отрастает. Поэтому бриться приходится каждый день. В совокупности с проблемной жирной кожей при бритье сеточными бритвами всегда возникало раздражение. Поэтому решил попробовать роторную бритву и именно 7000-й серии, т.к. она имеет специальные кольца SkinGlide, которые уменьшают трение, а значит и раздражение кожи. Я не ошибся, бритье действительно стало гладким, быстрым и без раздражения! Причем это при сухом бритье. Если же использовать пену, то процесс становится еще более приятным. За все время использования лезвия остаются острыми - как новые. Думаю не последнюю роль в этом играет специальная система очистки SmartClean. И хотя я пользуюсь системой очистки всего раз в неделю, этого оказывается вполне достаточно. В повседневной же жизни бритву достаточно хорошенько промыть под сильной струей горячей воды - быстро и очень удобно! Кстати, заряда аккумулятора мне хватает ровно на неделю каждодневного использования. P.S. Как мне показалось из личных наблюдений, с бритьем длинной 2-х - 3-х дневной щетины бритва справляется даже лучше, чем с короткой однодневной.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7720/26 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7720/26 Электробритва для сухого и влажного бритья

03/08/2017

Україна

Україна

Супер бритва

Бритва бреет гладко, скользит хорошо по коже как на сухую так и с гелем. Батарея держит месяц ежедневного бритья! Триммером удобно ровнять виски и стричь брови ;-)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. Лучшая бритва Philips для чувствительной кожи (по сравнению с другими бритвами Philips)