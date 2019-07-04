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Больше не доступен
Кольца SkinGlide
Лезвия GentlePrecisionPRO
Высокоточный триммер SmartClick
Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.
Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.
Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.
Награды
4.7
из 5
32
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Aleksandr77
04/07/2019
Україна
Удобная бритва (комплект) для поездок
Пользуюсь данной бритвой больше двух лет (27мес.), покупал для того чтобы избавиться от раздражения и очень доволен покупкой, попробывал как сухое так и влажное бритье. На данном этапе остановился на сухом бритье, результат нормальный, как для электробритвы. Очень удачный бокс для транспортировки, не лишний триммер. Как по мне, выполняет все заявленные требования. Бонусом было дополнительный год гарантии после регистрации на официальном сайте производителя
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья
MISTERNIK
10/12/2017
Україна
Одна из лучших бритв, которой довелось пользоваться
Пользуюсь данной бритвой уже 1 год и 4 месяца, а она не перестает меня радовать и удивлять. У меня довольно жесткая щетина, которая очень быстро отрастает. Поэтому бриться приходится каждый день. В совокупности с проблемной жирной кожей при бритье сеточными бритвами всегда возникало раздражение. Поэтому решил попробовать роторную бритву и именно 7000-й серии, т.к. она имеет специальные кольца SkinGlide, которые уменьшают трение, а значит и раздражение кожи. Я не ошибся, бритье действительно стало гладким, быстрым и без раздражения! Причем это при сухом бритье. Если же использовать пену, то процесс становится еще более приятным. За все время использования лезвия остаются острыми - как новые. Думаю не последнюю роль в этом играет специальная система очистки SmartClean. И хотя я пользуюсь системой очистки всего раз в неделю, этого оказывается вполне достаточно. В повседневной же жизни бритву достаточно хорошенько промыть под сильной струей горячей воды - быстро и очень удобно! Кстати, заряда аккумулятора мне хватает ровно на неделю каждодневного использования. P.S. Как мне показалось из личных наблюдений, с бритьем длинной 2-х - 3-х дневной щетины бритва справляется даже лучше, чем с короткой однодневной.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7720/26 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7720/26 Электробритва для сухого и влажного бритья
ВладиславБ
03/08/2017
Україна
Супер бритва
Бритва бреет гладко, скользит хорошо по коже как на сухую так и с гелем. Батарея держит месяц ежедневного бритья! Триммером удобно ровнять виски и стричь брови ;-)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 S7370/12 Электробритва для сухого и влажного бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
Лучшая бритва Philips для чувствительной кожи (по сравнению с другими бритвами Philips)