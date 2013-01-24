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Shaver series 7000

Электробритва для сухого и влажного бритья

S7370/12
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    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S7370/12
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Гладкое скольжение, бережное бритье

    Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Гладкое скольжение, бережное бритье

    Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкое скольжение, бережное бритье

      Решение №1 для чувствительной кожи от Philips*

      • Кольца SkinGlide
      • Лезвия GentlePrecisionPRO
      • Высокоточный триммер SmartClick
      Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

      Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

      Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

      Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

      Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

      Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.

      Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

      Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

      Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.

      Интуитивно понятный дисплей с одноуровневым индикатором аккумулятора

      Интуитивно понятный дисплей с одноуровневым индикатором аккумулятора

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

      Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

      50 минут автономной работы

      50 минут автономной работы

      Энергоэффективный мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 2 удобных режима: до 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв Shaver series 7000 работают только в автономном режиме для максимальной безопасности при влажном бритье.

      2 года гарантии

      2 года гарантии

      На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 7000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Высокоточный триммер SmartClick для подравнивания усов и бакенбард

      Высокоточный триммер SmartClick для подравнивания усов и бакенбард

      Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным высокоточным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        SkinComfort
        • Кольца SkinGlide
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Бритвенная система
        Лезвия GentlePrecisionPRO
        Гибкость головки
        Головки DynamicFlex двигаются в 5 направлениях

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Питание

        Время работы
        50 минут / 17 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,15  Вт

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Использование на сухой и влажной коже
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        Цвет рамки
        Белый
        Цвет передней панели
        Tesla (океанская синева)

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH70

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