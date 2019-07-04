Пользуюсь данной бритвой уже 1 год и 4 месяца, а она не перестает меня радовать и удивлять. У меня довольно жесткая щетина, которая очень быстро отрастает. Поэтому бриться приходится каждый день. В совокупности с проблемной жирной кожей при бритье сеточными бритвами всегда возникало раздражение. Поэтому решил попробовать роторную бритву и именно 7000-й серии, т.к. она имеет специальные кольца SkinGlide, которые уменьшают трение, а значит и раздражение кожи. Я не ошибся, бритье действительно стало гладким, быстрым и без раздражения! Причем это при сухом бритье. Если же использовать пену, то процесс становится еще более приятным. За все время использования лезвия остаются острыми - как новые. Думаю не последнюю роль в этом играет специальная система очистки SmartClean. И хотя я пользуюсь системой очистки всего раз в неделю, этого оказывается вполне достаточно. В повседневной же жизни бритву достаточно хорошенько промыть под сильной струей горячей воды - быстро и очень удобно! Кстати, заряда аккумулятора мне хватает ровно на неделю каждодневного использования. P.S. Как мне показалось из личных наблюдений, с бритьем длинной 2-х - 3-х дневной щетины бритва справляется даже лучше, чем с короткой однодневной.