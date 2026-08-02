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  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
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  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи

Больше не доступен

Shaver series 7000Электробритва для сухого и влажного бритья

S7783/59

4.6
| (127) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.
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Производитель электробритв №1 в мире1

С технологией SkinIQ

Гладкое бритье и улучшенная защита кожи

  • Защитное покрытие SkinGlide

  • Лезвия SteelPrecision

  • Датчик управления движением

  • Подвижные головки 360-D

Снижает трение для минимального раздражения кожи

Снижает трение для минимального раздражения кожи

Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %** и минимизируя раздражение кожи.

Больше эффективности при каждом срезе лезвием

Больше эффективности при каждом срезе лезвием

Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за 1 движение** для создания идеального образа.

Помогает улучшить технику бритья

Помогает улучшить технику бритья

Технология распознавания движений анализирует вашу технику бритья и подсказывает как бриться более эффективно. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений***.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

127

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

02/08/2026

Україна

Україна

ТОПЧИК

Чудова машинка для бриття, вибриває гладко, без подразнень, цей вибір своїх коштів вартує

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

17/06/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Рекомендую цей виріб

Купувала бритву Philips на подарунок братові. Замовлення доставили вчасно, сервіс на високому рівні. Бритва якісна, зручна у використанні, брат залишився дуже задоволений подарунком. Дякую за відмінне обслуговування!

Плюсы

Якісний товар з необхідними функціями

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

13/02/2026

Україна

Україна

Гоління з задоволенням.

Міцного козацького Всім здоров'я.Користуюсь майже рік,дуже задоволений,класнюча бритва,рекомендую всім хто вагається,хоч собі,хоч на подарунок І хочу поділитися однією порадою,після гоління використовувати для усунення подразнення і взагалі,купуєте в аптеці такий розчин,як хлоргексидин, на спонжик і протерти обличчя після гоління і супер результат .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. по сравнению с материалом без покрытия

      2. По сравнению с Philips серии S3000.

      3. * На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году.

      4. * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже