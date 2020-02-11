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  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
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  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Гладкое бритье даже чувствительной кожи

Больше не доступен

Shaver series 7000Электробритва для сухого и влажного бритья

S7930/16

4.6
| (27) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Гладкое бритье даже чувствительной кожи
Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Номер 1 для чувствительной кожи

Гладкое бритье даже чувствительной кожи

  • Кольца SkinGlide

  • Лезвия GentlePrecision

  • Датчик BeardAdapt

  • Индивидуальный план

Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.

Бритва для гладкого и бережного бритья лица

Бритва для гладкого и бережного бритья лица

Эта электробритва для чувствительной кожи оснащена лезвиями GentlePrecision, которые предотвращают выдирание волосков и потребность в повторной обработке одного участка кожи. Даже при бритье 3-дневной щетины.

Ни единого шанса для густой бороды

Ни единого шанса для густой бороды

Эта электробритва располагает датчиком BeardAdapt, который определяет густоту вашей бороды. Затем бритва автоматически выбирает необходимый режим интенсивности. Все просто.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

27

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3
2

11/02/2020

Україна

Україна

Современный дизайн

Отличная бритва!Отлично бреет(станок и рядом не стоит)есть приложение где показывает правильность бритья.Нет покраснения и раздражения.Рекомендую и она стоит своих денег!

Плюсы

Качество бритья

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7960/17 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7960/17 Электробритва для сухого и влажного бритья

24/06/2019

Україна

Україна

Мобільна і комфортна електробритва

Я знаю, як важко знайди хорошу електробритву. Але якщо ви читаєте цей відгук, то запевняю, що це найкращий варіант У мене чутилива шкіра і постійно після гоління було подразнення, до моменту, коли спробував голитися цією електробритвою. Дуже тішить зручне використання у подорожі, бо можна як голитися з водою так і без! Батарейка тримає супер, плюс можна використовувати додаток щоб створити свій план гоління.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7970/26 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7970/26 Электробритва для сухого и влажного бритья

31/01/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарна якісна бритва з чудовими функціями.

Бритва майже не завдає подразнення шкіри, в порівнянні зі звичайними бритвами. Сподобався режим для чутливої шкіри. Раджу всім таку якісну річ.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 