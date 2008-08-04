Другие продукты в комплекте
- Адаптер AC/DC
- Держатель телефона
Портативная АС для iPhone
Портативная АС для iPhone
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативная АС для iPhone
Портативная АС для iPhone
Портативная АС для iPhone
Портативная АС для iPhone
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативная АС для iPhone
Портативная АС для iPhone
Переносная акустическая система
Итого:
Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.
Динамики можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.
Эти портативные громкоговорители, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового комплектующего и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.
Звук
Возможности подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка