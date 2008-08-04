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Переносная акустическая система

SBA1620/10
Общая оценка / 5
  • Портативная АС для iPhone Портативная АС для iPhone Портативная АС для iPhone
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    Переносная акустическая система

    SBA1620/10
    Общая оценка / 5

    Портативная АС для iPhone

    Портативная АС для iPhone

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Переносная акустическая система

    Портативная АС для iPhone

    Портативная АС для iPhone

    Портативная АС для iPhone

    Портативная АС для iPhone

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Переносная акустическая система

    Портативная АС для iPhone

    Портативная АС для iPhone

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      Переносная акустическая система

      Переносная акустическая система

      Итого:

      Портативная АС для iPhone

      АС + Подставка для iPhone

      Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

      Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

      Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

      Легкая, портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

      Легкая, портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

      Динамики можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

      Широкая стереопанорама с разнесенными громкоговорителями.

      Эти портативные громкоговорители, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового комплектующего и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.

      • Звук

        Частотный отклик
        150 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        8 Ом

      • Возможности подключения

        Переходник
        Разъем 3,5 мм для iPhone

      • Функции управления

        Время работы
        до 25 часов

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Да
        Держатель телефона
        Держатель для iPhone

      • Питание

        Тип элемента питания
        Тип AAA
        Тип адаптера
        6 В 500 мА
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        4

      • Размеры упаковки

        Высота
        24,2  см
        Ширина
        23,2  см
        Глубина
        8,5  см
        Вес нетто
        0,5735  кг
        Вес брутто
        0,801  кг
        Вес упаковки
        0,2275  кг
        EAN
        87 12581 43734 3
        Количество изделий в комплекте
        1
        Тип упаковки
        Картонная коробка

      • Внешняя упаковка

        Длина
        57  см
        Ширина
        26  см
        Высота
        25  см
        Вес нетто
        3,441  кг
        Вес брутто
        5,8  кг
        Вес упаковки
        2,359  кг
        EAN
        87 12581 43735 0
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        24  см
        Ширина
        18,1  см
        Высота
        22,2  см
        Вес нетто
        1,147  кг
        Вес брутто
        1,756  кг
        Вес упаковки
        0,609  кг
        EAN
        87 12581 43736 7
        Количество потребительских упаковок
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер AC/DC
      • Держатель телефона

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