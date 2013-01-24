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    Портативная акустическая система

    SBA2900/10
    Общая оценка / 5
    • Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама
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      Портативная акустическая система

      SBA2900/10
      Общая оценка / 5

      Мощная стереопанорама

      Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативная акустическая система

      Мощная стереопанорама

      Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

      Мощная стереопанорама

      Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативная акустическая система

      Мощная стереопанорама

      Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

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        Портативная акустическая система

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощная стереопанорама

        Мощная система XSL Acoustics

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются

        Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются

        Позаботьтесь о ваших колонках и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.

        Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для динамического звука

        Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным динамиком аналогичного размера. Точная настройка между динамиком, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.

        Режим Incredible Surround ™ расширяет зону звучания

        Режим Incredible Surround™ расширяет зону звучания впечатляющим способом, создавая ощущение, что вокруг вас находятся дополнительные динамики.

        Универсальное использование с любым портативным оборудованием

        Универсальны для использования с любым портативным оборудованием для развлечений. Просто подключите, используя разъем 3,5 мм.

        Сверхтонкий монокорпус легко помещается в карман или сумку

        Сверхтонкий и невесомый, так что и не замечаешь его у себя. Опустите его в карман или сумку и отправляйтесь куда угодно. Исключительная портативность.

        Кабели хранятся в полном порядке, когда не используются

        Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          100 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          3 Ом
          Номинальная мощность, среднеквадр.
          2x3 Вт (6 Вт)
          Чувствительность
          80 дБ
          Улучшение звука
          • Динамическое усиление басов
          • Incredible Surround
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Неодимовый

        • Подключения

          Длина кабеля
          > 0,3 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Никелевое покрытие

        • Функции управления

          Управление уровнем НЧ
          Да
          Время работы
          6 часов
          Индикатор питания
          Да
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Да
          Чехол
          Да

        • Питание

          Тип адаптера
          9 В, 500 мА
          Тип элемента питания
          • Тип AAA
          • LR03
          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          6

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,27  кг
          Высота
          20,6  см
          Длина
          22,4  см
          Вес нетто
          0,826  кг
          Вес упаковки
          0,444  кг
          Ширина
          17,8  см
          EAN
          87 12581 47702 8
          Количество потребительских упаковок
          2

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          4,08  кг
          Высота
          23,5  см
          Длина
          56  см
          Вес нетто
          2,478  кг
          Вес упаковки
          1,602  кг
          Ширина
          24,4  см
          EAN
          87 12581 47701 1
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Размеры упаковки

          Глубина
          17  см
          Вес брутто
          0,513  кг
          Высота
          23  см
          Вес нетто
          0,413  кг
          Вес упаковки
          0,1  кг
          Ширина
          21,5  см
          EAN
          87 12581 47700 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

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