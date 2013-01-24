Мощная стереопанорама

Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.