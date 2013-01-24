Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Мощная стереопанорама
Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
Мощная стереопанорама
Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Тонкий монокорпус портативной акустической системы SBA2900 легко поместится в кармане или в сумке. Где бы вы ни были, порадуйте друзей мощным и реалистичным стереозвучанием и насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
Портативная акустическая система
Цена магазина Philips
Итого:
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Позаботьтесь о ваших колонках и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.
Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным динамиком аналогичного размера. Точная настройка между динамиком, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.
Режим Incredible Surround™ расширяет зону звучания впечатляющим способом, создавая ощущение, что вокруг вас находятся дополнительные динамики.
Универсальны для использования с любым портативным оборудованием для развлечений. Просто подключите, используя разъем 3,5 мм.
Сверхтонкий и невесомый, так что и не замечаешь его у себя. Опустите его в карман или сумку и отправляйтесь куда угодно. Исключительная портативность.
Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.
Звук
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки