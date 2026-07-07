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Больше не доступен
SCF075/08
Со светящейся в темноте кнопкой
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
0–2 мес.
Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.
Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.
Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.
5.0
из 5
1
Отзыв
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.