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  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней
  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней

Больше не доступен

Philips Avent Sootherultra start Nighttime

SCF075/08

5
| (1) Отзыв
Успокаивает новорожденных уже с первых дней
Полное спокойствие уже с первых дней. Пустышка Philips Avent ultra start Nighttime предназначена для новорожденных, однако ее можно безопасно использовать до 6 месяцев. Ее колпачок светится в темноте, чтобы ее можно было легко найти ночью
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Всегда идеально, даже ночью

Успокаивает новорожденных уже с первых дней

  • Со светящейся в темноте кнопкой

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

  • 0–2 мес.

Легкая пустышка для новорожденных, безопасно использовать до 6 месяцев

Легкая пустышка для новорожденных, безопасно использовать до 6 месяцев

Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.

В 98 % случаев ребенок принимает соску*

В 98 % случаев ребенок принимает соску*

Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

Оптимально для здорового развития зубов

Оптимально для здорового развития зубов

Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
3
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1

07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Этот отзыв про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.

      2. На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).

      3. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.