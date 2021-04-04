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Расширенная гарантия 3 года
Ультрамягкое и гибкое изделие
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
6–18 мес.
Коже малыша требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша.
Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.
4.8
из 5
16
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Manola
04/04/2021
Україна
Уже через 3 минуты привык
Отличная пустышка, ребенок привык к ней за 3 минуты после серии классик.
Плюсы
Приятный нагубник
Минусы
Ребенок прогрызает за неделю
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft
Boss Molokosos
06/09/2020
Україна
Удобная во всём
Хорошее качество, приятный материал. Спасибо что сделали часть возле рта силиконовой это настолько удобно. Малыш с третей недели с этой соской. Это была первая попытка и она была успешной! Я рада)))
Плюсы
Силикон вокруг рта
Минусы
Не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft
Vitaminka
17/11/2017
Україна
Продуктом задоволений малюк та вся сім‘я
Пастушка ідеально гнучка і одразу сподобалась малюку) Має м‘яку текстуру основи, не натирає, зручна і дуже мила)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.