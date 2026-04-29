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Пустышки
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Philips Avent Пустышка серии Classic
Больше не доступен
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Все (9)
Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Как долго можно использовать пустышку Philips Avent?
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