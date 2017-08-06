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  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования

Больше не доступен

Philips AventПустышка серии Classic

SCF182/14

5
| (9) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Создано для комфортного ежедневного использования
Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Забавные пустышки для максимального комфорта

Создано для комфортного ежедневного использования

  • Для комфорта и спокойствия

  • 6–18 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Ручка для безопасности и удобства

Ручка для безопасности и удобства

Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

9

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/08/2017

Україна

Україна

классные соски

удобные, нравятся малышке. Купили уже 4 комплект. не протираются и не прокусываются, не темнеют

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/70 Пустышка серии Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/70 Пустышка серии Classic

20/10/2020

Україна

Україна

Пустушка просто супер

Кращої пустушки для сина не знайшла!!!вони чудові, без запаха, силікон м'який син відразу її взяв!!! Раджу для малечі лише ці пустушки!!! Не вагайтеся у виборі

Плюсы

Все супер

Минусы

Недоліків немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF169/37 Пустушка Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF169/37 Пустушка Classic

09/10/2020

Україна

Україна

пустышка без постороннего запаха

красивый дизайн, не преет кожа. Нет запаха пластика.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/70 Пустушка Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/70 Пустушка Classic

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      3. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      4. Производитель года 2014