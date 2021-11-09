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Больше не доступен
Позволяет коже малыша дышать
0–6 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Нагубник пустышки ultra air превосходно пропускает воздух, позволяя чувствительной коже малыша дышать.
Благодаря особой конструкции нагубника коже малыша поступает больше воздуха — кожа дышит, оставаясь сухой без раздражения.
Закругленные края легкого нагубника не оставляют следов на коже.
4.8
из 5
157
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Kluba1310
09/11/2021
Україна
Супер пустышка.
Нам очень нравится эта пустышка. Малыш в восторге. Первая пустышка, которую мы взяли и попали в точку. Купили также ещё 2 шт других фирм, там малой на отказ от них сразу. А этой всегда рад. Рекомендую.
Плюсы
Удобная, красивый дизайн, малышу подошла.
Минусы
Не заметили.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air
Tania26
04/10/2019
Україна
Удобная форма,приятный материал,красивый дизайн
Хочу поделится своим опытом использования пустышки Phillips ultra air. Начну с того,что с самого рождения дочь категорически отказывалась от пустышки (у нас уже целая коллекция насобиралась разных производителей, форм и материалов), любая попытка дать ей соску заканчивалась плачем. Но в 1,5 - 2 месяца дочь активно начала совать в рот пальчики и кулачки, что и побудило меня снова попробовать дать ей пустышку. Как раз в этот момент мне и попала в руки пустышка Phillips ultra air, не знаю совпадение это или нет, но её дочь не выплюнула сразу,минут 10 она не выпускала пустышку изо рта,пытаясь при этом запихнуть в рот ещё и кулачок). Возможно большую роль сыграла шероховатая поверхность, которая напоминает ребенку мамину грудь. Сейчас нам уже 2,5 месяца и на прогулку мы выходим и засыпаем с пустышкой во рту,что значительно облегчило мое существование. В целом, я очень довольна!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air
Iriska
01/10/2019
Україна
Магічна пустушка))
До цієї пустушки ми пробували різні пустушки, в тому числі і Phillips Avent Classic, проте жодна нам так і не підійшла. Мій малюк не вмів чи не міг втримати їх у роті, але з цією все інакше, бо з першого дня користування дитинка магічним чином стала самостійно тримати пустушку та смоктати її! Саме завдяки формі та матеріалу нагубника вона максимально зручна для немовлят. Порадувало ширшаве покриття на кінчику соски - пилинки/шерсть не насідають. Однозначно рекомендую для покупки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
Производитель года 2014