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Все серии

  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки

Больше не доступен

Philips AventТренировочный набор

SCF251/00

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Помогите малышу научиться пить из чашки
Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Помогите малышу научиться пить из чашки

  • Natural

  • 150 мл

  • 4 мес.+

  • 3 отверстия, средний поток

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

14/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую.

Гарний дизайн, зручно тримати в ручках, моєму синочку дуже подобається цей навчальний набір. Легко трансформується в звичайну пляшечку. Рекомендую цей товар!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

10/07/2018

Україна

Україна

Малюку сподобався

Купила дитині в два місяці. Почав тримати пляшечку за ручки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 