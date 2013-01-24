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    Philips Avent

    Тренировочный набор

    SCF251/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
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      Philips Avent Тренировочный набор

      SCF251/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Тренировочный набор

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Тренировочный набор

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

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        Тренировочный набор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Помогите малышу научиться пить из чашки

        • Natural
        • 150 мл
        • 4 мес.+
        • 3 отверстия, средний поток
        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        .

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Мягкие ручки набора для удобства малыша

        Мягкие ручки набора для удобства малыша

        Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
          1  шт.
          Индонезия
          Да
          Этап
          4 месяца +
          Защелкивающийся защитный колпачок
          1  шт.
          Мягкая соска со средним потоком
          1  шт.
          Размер
          150 мл

        • Материал

          Бутылочка
          • Не содержит бисфенол-А*
          • полипропилен
          Соска
          • Не содержит бисфенол-А*
          • силикон
          Количество F-box в A-box
          6  шт.

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