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Больше не доступен
Natural
150 мл
4 мес.+
3 отверстия, средний поток
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
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5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Люсік
14/04/2019
Україна
Рекомендую.
Гарний дизайн, зручно тримати в ручках, моєму синочку дуже подобається цей навчальний набір. Легко трансформується в звичайну пляшечку. Рекомендую цей товар!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Аніса
10/07/2018
Україна
Малюку сподобався
Купила дитині в два місяці. Почав тримати пляшечку за ручки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
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