Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Подогреватели бутылочек и стерилизаторы
Все серии
Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи
Больше не доступен
Поддержка
SCF271/07
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Инструкция по эксплуатации
Все (3)
Где я могу найти руководство по эксплуатации для моего предыдущего микроволнового стерилизатора?
Сколько воды нужно добавить в микроволновый стерилизатор II?
Когда следует прекращать стерилизацию?
Щеточка для бутылочек и сосок
Связаться с Philips
Мы готовы помочь