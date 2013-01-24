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Для вашего максимального удобства
Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Для вашего максимального удобства
Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.
Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.
Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Питание
В комплект входят:
В комплект входят:
SCF254/61
SCF254/24