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    Philips Avent

    Электронный молокоотсос

    SCF302/13
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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      Philips Avent Электронный молокоотсос

      SCF302/13
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Для вашего максимального удобства

      Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Электронный молокоотсос

      Для вашего максимального удобства

      Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      Для вашего максимального удобства

      Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электронный молокоотсос

      Для вашего максимального удобства

      Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

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        Электронный молокоотсос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для вашего максимального удобства

        Электрический молокоотсос обеспечивает естественное сцеживание

        • Набор "Деловая мама"
        Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

        Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

        Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.

        Запоминает и воспроизводит ваш ритм

        Запоминает и воспроизводит ваш ритм

        Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

        Больше молока естественным путем

        Больше молока естественным путем

        Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

        Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

        Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

        Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

        Технические характеристики

        • Питание

          напряжение
          100 - 240  В
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          0–6 месяцев

        • В комплект входят:

          Отделение для бутылочки/крышки воронки
          1  шт.
          Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
          1  шт.
          Охлаждающие пакетики
          2  шт.
          Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
          1  шт.
          Запасные детали
          1  шт.
          Контейнер для хранения грудного молока (260 мл)
          1  шт.

        • В комплект входят:

          Блок аккумуляторов
          1  шт.
          Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
          1
          Дорожная сумка из микроволокна
          1  шт.
          Шнур питания
          1  шт.

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