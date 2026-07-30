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Больше не доступен

Philips AventЭлектронный молокоотсос

SCF302/13

Для вашего максимального удобства
Уникальный электрический молокоотсос Philips Avent Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Электрический молокоотсос обеспечивает естественное сцеживание

Для вашего максимального удобства

  • Набор "Деловая мама"

Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

Запоминает и воспроизводит ваш ритм

Запоминает и воспроизводит ваш ритм

Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 