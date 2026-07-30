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Больше не доступен
SCF302/13
Набор "Деловая мама"
Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.
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На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.