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Молокоотсосы и уход за грудью
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Philips Avent Электронный молокоотсос
Больше не доступен
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SCF302/13
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Инструкция по эксплуатации
Все (5)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Подлежит ли молокоотсос возврату и обмену?
Как часто необходимо заменять силиконовые части?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Когда следует приобрести молокоотсос?
Philips AventМассажная насадка для молокоотсоса
Пакеты для хранения грудного молока
Вкладыши для бюстгальтера
Молоко протекает из молокоотсоса через фиксирующее кольцо в месте крепления бутылочки. Почему?
Молокоотсос не включается. В чем заключается неисправность?
Почему молоко стекает за массажную подушечку для стимуляции прилива?
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