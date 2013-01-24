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    Philips Avent

    Детская чашка

    SCF602/22
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Гигиена в дороге Гигиена в дороге Гигиена в дороге
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      Philips Avent Детская чашка

      SCF602/22
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Гигиена в дороге

      С чашками Philips AVENT научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детская чашка

      Гигиена в дороге

      С чашками Philips AVENT научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

      Гигиена в дороге

      С чашками Philips AVENT научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская чашка

      Гигиена в дороге

      С чашками Philips AVENT научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская чашка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гигиена в дороге

        Легко пить-трудно пролить

        • 260 мл x 2
        • Твердый носик 12 мес.+
        • С ручками
        Герметичный носик с запатентованным клапаном

        Герметичный носик с запатентованным клапаном

        Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

        Твердый носик для детей от 12 мес.

        Твердый носик для детей от 12 мес.

        Устойчивым к укусам носик для детей, уверенно пьющих из чашки, подходит для прорезающихся зубок

        Адаптированы для маленьких ручек для удобства захвата

        Адаптированы для маленьких ручек для удобства захвата

        Ручки чашек приспособлены для маленьких детских ручек для удобства захвата. Эти ручки просто устанавливать и снимать, поэтому чашки можно использовать с ними или без них

        Мерная шкала на чашке

        Мерная шкала на чашке

        Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

        Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

        Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

        Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.

        Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

        Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

        Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

        Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          12 мес. +

        • В комплект входят:

          Чашка без рисунка 260 мл/9 унций
          2  шт.
          Защелкивающийся колпачок
          2  шт.
          Обучающие ручки
          2  шт.
          Твердый носик
          2  шт.

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