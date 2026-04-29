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Philips Avent VIA Система хранения Avent
Больше не доступен
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SCF614/10
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Все (7)
Можно ли разогревать контейнеры для хранения Philips Avent в микроволновой печи?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Нужно ли стерилизовать крышки и адаптеры?
Крышки и адаптеры предназначены для одноразового использования?
Из какого материала изготовлены контейнеры для хранения Philips AVENT?