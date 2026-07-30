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Больше не доступен
SCF660/17
1 бутылочка
125 мл
Соска для кормления новорожденных
0 мес.+
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
Во время кормления уникальная юбка соски Avent сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша. Ребенок контролирует поток молока, как при кормлении грудью.
В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.
Отзывы
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, питающиеся из бутылочек Philips Avent, вели себя спокойнее по сравнению с детьми, которые питались из обычных бутылочек. (Исследование проводилось в 2008 году, в Лондоне, в Институте детского здоровья.)
Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.