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Все серии

  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

SCF660/17

Полноценное кормление — залог хорошего сна
Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips Avent серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.**
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Помогает успокоить ребенка, особенно ночью**

Полноценное кормление — залог хорошего сна

  • 1 бутылочка

  • 125 мл

  • Соска для кормления новорожденных

  • 0 мес.+

Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

Во время кормления уникальная юбка соски Avent сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша. Ребенок контролирует поток молока, как при кормлении грудью.

В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, питающиеся из бутылочек Philips Avent, вели себя спокойнее по сравнению с детьми, которые питались из обычных бутылочек. (Исследование проводилось в 2008 году, в Лондоне, в Институте детского здоровья.)

      2. Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.