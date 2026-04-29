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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Детская бутылочка серии Natural
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (7)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Какой шкалой на бутылочках для кормления Philips Avent нужно пользоваться?
Подходят ли обучающие ручки Philips Avent для всех бутылочек и чашек?
Щеточка для бутылочек и сосок
Бутылочки Avent серии Natural не помещаются в стерилизатор Philips
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