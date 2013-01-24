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    Philips Avent

    Детская бутылочка серии Natural

    SCF693/27
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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      Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

      SCF693/27
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью. Узнать обо всех преимуществах

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская бутылочка серии Natural

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легко сочетать с грудным вскармливанием

        Естественный захват соски

        • 2 бутылочки
        • 260 мл
        • Соска с медленным потоком
        • 1 мес.+
        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

        Бутылочка не содержит бисфенола-А*

        Бутылочка не содержит бисфенола-А*

        Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

        Эргономичная форма для максимального комфорта

        Эргономичная форма для максимального комфорта

        Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

        Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

        Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

        Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

        Доступно несколько размеров

        Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

        Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

        Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

        Мамы доверяют нам с 1984 года

        Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.

        Технические характеристики

        • Бутылочка

          Материал
          Не содержит бисфенол-А*
          Этап
          0–12 месяцев
          Емкость
          260 мл

        • Материал

          Бутылочка
          • полипропилен
          • Не содержит бисфенол-А*
          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко
          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А*

        • В комплект входят:

          Детская бутылочка
          2  шт.

        • Удобство использования

          Удобство использования
          • Легко собирать
          • Легко чистится
          • Легко держать
          • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

        • Функции

          Захват соски
          Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
          Соска
          • Уникальные "лепестки"
          • Новая система против колик
          • Ультрамягкая и гибкая соска
          • Естественный захват соски

        • Вариации в дизайне бутылок

          цвет
          Чистый звук

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              • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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