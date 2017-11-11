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Больше не доступен
1 бутылочка серии Natural
60 мл
Соска с очень медленным потоком
Естественная форма соски
Уменьшенный размер отверстия помогает лучше контролировать скорость потока во время кормления. Соска серии Natural с очень медленным потоком идеально подходит для малышей, которые еще только учатся пить из бутылочки.
Малый объем бутылочки обеспечивает оптимальное количество пищи для малыша
Ощущения как при грудном вскармливании благодаря мягкой текстурированной соске.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Maryana1986
11/11/2017
Україна
Чудова якість
Купила синочкові пляшечку Philips Avent.Якість і зручність на висоті. Малому сподобалась)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF699/17 Детская бутылочка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF699/17 Детская бутылочка
Jane28
21/06/2019
Україна
Идеально подходит для первой бутылочки
Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка
Люсік
14/04/2019
Україна
Пляшечка просто чудова.
Купувала дану пляшечку в пологовий будинок. Сподобалось дуже, має гарну форму з великим отвором для зручного миття, малий об'єм, антиколікову соску з двома клапанами, легка у використанні. Нам дуже сподобалась рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.