КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Идеально для новорожденных
  • Идеально для новорожденных
  • Идеально для новорожденных
  • Идеально для новорожденных
  • Идеально для новорожденных
  • Идеально для новорожденных
  • Идеально для новорожденных
  • Идеально для новорожденных

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка

SCF699/17

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Идеально для новорожденных
Бутылочка серии Natural объемом 60 мл обеспечивает оптимальное количество пищи для новорожденных. Соска с очень медленным потоком помогает лучше контролировать скорость кормления. Благодаря мягкой текстурированной широкой соске ощущения при кормлении максимально напоминают грудное вскармливание.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Легко сочетать с грудным вскармливанием

Идеально для новорожденных

  • 1 бутылочка серии Natural

  • 60 мл

  • Соска с очень медленным потоком

  • Естественная форма соски

Соска с очень медленным потоком

Соска с очень медленным потоком

Уменьшенный размер отверстия помогает лучше контролировать скорость потока во время кормления. Соска серии Natural с очень медленным потоком идеально подходит для малышей, которые еще только учатся пить из бутылочки.

Маленькая бутылочка 60 мл специально для кормления новорожденных

Маленькая бутылочка 60 мл специально для кормления новорожденных

Малый объем бутылочки обеспечивает оптимальное количество пищи для малыша

Мягкая текстурированная соска

Мягкая текстурированная соска

Ощущения как при грудном вскармливании благодаря мягкой текстурированной соске.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/11/2017

Україна

Україна

Чудова якість

Купила синочкові пляшечку Philips Avent.Якість і зручність на висоті. Малому сподобалась)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF699/17 Детская бутылочка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF699/17 Детская бутылочка

21/06/2019

Україна

Україна

Идеально подходит для первой бутылочки

Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка

14/04/2019

Україна

Україна

Пляшечка просто чудова.

Купувала дану пляшечку в пологовий будинок. Сподобалось дуже, має гарну форму з великим отвором для зручного миття, малий об'єм, антиколікову соску з двома клапанами, легка у використанні. Нам дуже сподобалась рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF699/17 Дитяча пляшечка

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 