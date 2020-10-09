КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить

Больше не доступен

Philips AventЧашка с носиком

SCF746/02

4.3
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Удобно пить, трудно пролить
Новая чашка Philips Avent без бисфенола-А с носиком из мягкого силикона, который предотвращает проливание. Мягкие ручки также помогут вашему малышу научиться пить самостоятельно. Легко для ребенка, удобно для вас.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Рекомендация мам номер один в мире1

Простой переход от бутылочки к чашке

Удобно пить, трудно пролить

  • Удобно пить, трудно пролить

  • 200 мл

  • 6 мес.+

Встроенный клапан предотвращает протекание

Мягкие ручки набора для удобства малыша

Мягкие ручки набора для удобства малыша

Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.3

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком

30/09/2020

Україна

Україна

Універсальна та якісна!

Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком

29/09/2020

Україна

Україна

есть возможность замены носика

без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.

Плюсы

за

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF746/02 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF746/02 Чашка з носиком

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 