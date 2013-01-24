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    Philips Avent

    Чашка с носиком

    SCF754/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой
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      Philips Avent Чашка с носиком

      SCF754/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

      Чашка с носиком Avent с быстрым потоком SCF754/00 идеально подходит для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для крепления на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Чашка с носиком

      С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

      Чашка с носиком Avent с быстрым потоком SCF754/00 идеально подходит для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для крепления на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

      С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

      Чашка с носиком Avent с быстрым потоком SCF754/00 идеально подходит для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для крепления на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Чашка с носиком

      С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

      Чашка с носиком Avent с быстрым потоком SCF754/00 идеально подходит для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для крепления на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

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        Чашка с носиком

        Цена магазина Philips

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        С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

        Чашка-непроливайка с быстрым потоком

        • 340 мл
        • Носик с быстрым потоком, 18 мес+
        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        .

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          Вес продукта
          0,117  кг
          Этап
          12—18 месяцев+
          Чашка (340 мл/ 12 унций)
          1  шт.
          Клипса для крепления к поясу
          1  шт.
          Носик с быстрым потоком
          1  шт.

        • Вес и габариты

          Количество F-box в A-box
          6  шт.

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          76 (Г) x 100 (Ш) x 216 (В)  миллиметра
          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          76 (Г) x 100 (Ш) x 170 (В)  миллиметра

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