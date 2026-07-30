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Больше не доступен
SCF890/01
Ступень 1
Прорезыватель для передних зубов
Прорезыватель имеет различные текстуры с разными уровнями давления, помогая смягчить боль при прорезывании зубов.
Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.
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