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  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек

Больше не доступен

AventПрорезыватель серии "Животные"

SCF890/01

Подходит для маленьких ротиков и ручек
Прорезыватели SCF890/01 Avent серии "Животные" не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Прорезыватель, смягчающий боль при прорезывании зубов

Подходит для маленьких ротиков и ручек

  • Ступень 1

  • Прорезыватель для передних зубов

Различная текстура поверхности стимулирует жевательные рефлексы при прорезывании передних зубов

Различная текстура поверхности стимулирует жевательные рефлексы при прорезывании передних зубов

Прорезыватель имеет различные текстуры с разными уровнями давления, помогая смягчить боль при прорезывании зубов.

Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.

Можно стерилизовать при помощи стерилизатора Philips Avent

Можно стерилизовать при помощи стерилизатора Philips Avent

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 