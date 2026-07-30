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Больше не доступен
SHB3595BK/10
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Время воспроизведения — 6 часов
Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.
В комплект входят амбушюры 3 размеров (маленькие, средние и большие) для идеальной посадки и максимального комфорта.
Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.
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