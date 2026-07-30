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  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

Больше не доступен

3000 seriesНаушники Bluetooth

SHB3595BK/10

Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования.
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Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

  • Время воспроизведения — 6 часов

Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

В комплект входят амбушюры 3 размеров (маленькие, средние и большие) для идеальной посадки и максимального комфорта.

Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

Технические характеристики

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