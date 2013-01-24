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    Наушники Bluetooth

    SHB3595BK/10
    Общая оценка / 5
    • Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
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      Наушники Bluetooth

      SHB3595BK/10
      Общая оценка / 5

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

      Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

      Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

      Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

      Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники Bluetooth

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        • Время воспроизведения — 6 часов
        Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

        Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

        Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

        В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

        Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

        Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

        Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

        Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

        В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

        Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

        Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

        Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.

        Легкий шейный обод

        Легкий шейный обод обеспечивает комфорт при длительном ношении, не портя прическу и не сдавливая голову

        Технические характеристики

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • Громкая связь
          • HFP
          • HSP

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,3783  кг
          GTIN
          2 87 12581 75797 1
          высота
          8,5  см
          Длина
          18,5  см
          Вес нетто
          0,1434  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,2349  кг
          ширина
          16,8  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,715  кг
          GTIN
          1 87 12581 75797 4
          высота
          18,3  см
          Длина
          34,6  см
          Вес нетто
          0,5736  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,1414  кг
          ширина
          19,4  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,5  см
          EAN
          87 12581 75797 7
          Вес брутто
          0,0459  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,0239  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,022  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          7  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,18  см
          высота
          1,35  см
          Вес
          0,01145  кг
          ширина
          2  см

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Насадки трех размеров
        • Зарядный кабель USB

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