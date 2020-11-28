Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHB4305WT/00
12,2-мм излучатели, закрытое оформление
Вкладыши
Время воспроизведения — 6 часов
Невероятный комфорт
Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.
6 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.
2.5
из 5
2
Отзывы
28/11/2020
Україна
Непогано але.
Звучання, ізоляція від звонішніх звуків супер. Але інколи з'являються завади і погано ловлять при незначному хбільшенню відстані між телефоном і навушниками. Інколи навіть кармані.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®
03/07/2020
Україна
звук ок - кнопки керування перестали працювати
до звуку претензій немає -все супер, але є проблем з кнопками керування-поступово почали виникати проблеми-самовільне перемикання та зміна рівнів гучності а тепер подекути неможливо навіть включити... буду звертатись в сервісний центр...
Плюсы
звук
Минусы
кнопки керування
Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®
Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®
Фактические данные могут отличаться от заявленных