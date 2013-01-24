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Беспроводное воспроизведение и мощный звук
Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное воспроизведение и мощный звук
Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводное воспроизведение и мощный звук
Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное воспроизведение и мощный звук
Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура Bluetooth
Цена магазина Philips
Итого:
Качественные 14,2-мм излучатели с отверстием для низких частот обеспечивают насыщенные басы.
Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.
Наслаждайтесь прослушиванием музыки и совершайте звонки в беспроводном режиме. Переключайте композиции, регулируйте громкость и отвечайте на вызовы с помощью удобных элементов управления.
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
Прорезиненный гибкий зажим между наушниками и кабелем предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании и продлевает срок службы.
Благодаря плоской форме кабель никогда не спутывается.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Питание
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия