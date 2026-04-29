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Гарнитура Bluetooth

SHB5250PK/00

Гарнитура Bluetooth

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 29 November 2023

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 441.5 kB
  • 30 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

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