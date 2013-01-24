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    Гарнитура Bluetooth

    SHB5250WT/00
    Общая оценка / 5
    • Беспроводное воспроизведение и мощный звук Беспроводное воспроизведение и мощный звук Беспроводное воспроизведение и мощный звук
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      Гарнитура Bluetooth

      SHB5250WT/00
      Общая оценка / 5

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук

      Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук

      Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук

      Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение и мощный звук

      Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура Bluetooth

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводное воспроизведение и мощный звук

        Создано с учетом строения уха

        • 14,2-мм излучатели, открытое оформление
        • Наушник-вкладыш
        • Плоский кабель
        14,2-мм излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

        14,2-мм излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

        Качественные 14,2-мм излучатели с отверстием для низких частот обеспечивают насыщенные басы.

        Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Наслаждайтесь прослушиванием музыки и совершайте звонки в беспроводном режиме. Переключайте композиции, регулируйте громкость и отвечайте на вызовы с помощью удобных элементов управления.

        Создано для комфорта с учетом строения уха

        Создано для комфорта с учетом строения уха

        При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

        Гибкий зажим кабеля повышает прочность и удобство подключения

        Прорезиненный гибкий зажим между наушниками и кабелем предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании и продлевает срок службы.

        Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге

        Благодаря плоской форме кабель никогда не спутывается.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          30  мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          14,2  миллиметра
          Диапазон частот
          8 - 24 000  Гц

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4.1
          Наибольший радиус действия
          10  м

        • Комфорт

          Управление вызовами
          Прием/завершение вызова
          Регулировка громкости
          Да

        • Питание

          Вес батареи
          2,5 г
          Время разговора
          4,5 часа*
          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время воспроизведения музыки
          4,5*  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          До 55 ч

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,286  кг
          GTIN
          1 69 25970 70925 2
          высота
          13,3  см
          Длина
          19  см
          Вес нетто
          0,105  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,181  кг
          ширина
          9,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          9,5  см
          EAN
          69 25970 70925 5
          Вес брутто
          0,074  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,035  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,039  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          2,5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          2  см
          высота
          8  см
          Вес
          0,0147  кг
          ширина
          4  см

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