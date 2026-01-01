Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHB5900BK/00
Глубокие басы, где бы вы ни находились
Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain.
8-мм излучатели, закрытое оформление
Вкладыши
NFC
Нескользящий плоский кабель не спутывается.
С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.
Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.
Отзывы
Фактические данные могут отличаться от заявленных