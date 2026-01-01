MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.