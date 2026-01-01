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Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB5900PK/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

Глубокие басы, где бы вы ни находились

Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain.

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Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка

Глубокие басы, где бы вы ни находились

  • 8-мм излучатели, закрытое оформление

  • Вкладыши

  • NFC

Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

В комплект входят амбушюры 3 размеров (маленькие, средние и большие) для идеальной посадки и максимального комфорта.

Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных