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Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB5900GN/00
Общая оценка / 5
  • Глубокие басы, где бы вы ни находились Глубокие басы, где бы вы ни находились Глубокие басы, где бы вы ни находились
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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB5900GN/00
    Общая оценка / 5

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain. Узнать обо всех преимуществах

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain. Узнать обо всех преимуществах

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      Глубокие басы, где бы вы ни находились

      Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка

      • 8-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши
      • NFC
      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

      Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

      Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

      Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

      Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

      Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

      Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

      В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

      MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

      MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

      С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта ДУ.

      Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге

      Нескользящий плоский кабель не спутывается.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        В комплекте
        Кабель USB
        Комплект для зарядки

      • Дизайн

        цвет
        Зеленый

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Версия Bluetooth
        3.0 + EDR

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Повторный набор последнего номера
        • удержание вызова
        • Переключение между разговором и музыкой
        Регулировка громкости
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Bремя воспроизведения музыки
        5,5*  ч
        Время нахождения в режиме ожидания
        150 ч*
        Время разговора
        6 ч*

      • Звук

        Частотный диапазон
        10–22 000 Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Диаметр излучателя
        8,6 мм
        Чувствительность
        107  дБ
        Акустическая система
        Закрытая
        Улучшение звука
        • Эхоконтроль
        • Шумоподавление

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 25970 70508 0
        Глубина
        4  см
        Вес брутто
        0,0886  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,035  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,0536  кг
        ширина
        9,5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,3458  кг
        GTIN
        1 69 25970 70508 7
        высота
        19  см
        Длина
        14  см
        Вес нетто
        0,105  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,2408  кг
        ширина
        10,7  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,6  см
        высота
        2,31  см
        Вес
        0,0116  кг
        ширина
        1,61  см

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