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Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB5900GN/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

Глубокие басы, где бы вы ни находились

Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain.

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Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка

Глубокие басы, где бы вы ни находились

  • 8-мм излучатели, закрытое оформление

  • Вкладыши

  • NFC

Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.

Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных