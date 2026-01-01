Глубокие басы, где бы вы ни находились

Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain.