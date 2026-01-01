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Больше не доступен
SHB5900BL/00
Глубокие басы, где бы вы ни находились
Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain.
8-мм излучатели, закрытое оформление
Вкладыши
NFC
Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.
В комплект входят амбушюры 3 размеров (маленькие, средние и большие) для идеальной посадки и максимального комфорта.
Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
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