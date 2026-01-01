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Больше не доступен

1000 seriesНаушники-вкладыши с микрофоном

SHE2405WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Розово-фиолетовый
Розово-фиолетовый
Синий
Синий
Черный
Черный

Создайте свой стиль

Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять?

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Создайте свой стиль

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • встроенный микрофон

  • Белый

  • Вкладыши

Насадки для наушников маленького, среднего и большого размеров для максимального комфорта

Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

Акустическая трубка овальной формы для комфорта и качественной пассивной шумоизоляции

Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.

Технические характеристики

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