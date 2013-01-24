Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Наушники с микрофоном

SHE3555BK/00
Общая оценка / 5
  • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
    -{discount-value}

    Наушники с микрофоном

    SHE3555BK/00
    Общая оценка / 5

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники с микрофоном

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники с микрофоном

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все in-ear-ear-bud-headphones

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактный дизайн

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши

      2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

      В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.

      Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

      Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

      Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

      Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

      Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

      Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Чувствительность
        101  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,127  кг
        GTIN
        2 69 23410 72451 0
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,039  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,088  кг
        ширина
        8,1  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,14  кг
        GTIN
        1 69 23410 72451 3
        высота
        13,9  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,312  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,828  кг
        ширина
        17,9  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,7  см
        EAN
        69 23410 72451 6
        Вес брутто
        0,027  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,014  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,2  см
        высота
        1,85  см
        Вес
        0,012  кг
        ширина
        2,1  см

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться