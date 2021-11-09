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Наушники с микрофоном

SHE3555BK/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Синий
Синий
Черный
Черный

Мощный звук и глубокие басы

Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки.

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Компактный дизайн

Мощный звук и глубокие басы

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Плюсы

Качество и удобство

Минусы

Не выявил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Дата пользования 2021-10-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Дата пользования 2021-10-09

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