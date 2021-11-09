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Больше не доступен
SHE3555RD/00
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки.
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Плюсы
Качество и удобство
Минусы
Не выявил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Дата пользования 2021-10-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Дата пользования 2021-10-09