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Больше не доступен
SHE3555WT/00
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.
Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Плюсы
Качество и удобство
Минусы
Не выявил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3555RD Навушники з мікрофоном