Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Наушники с микрофоном

    SHE3555BL/00
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
      -{discount-value}

      Наушники с микрофоном

      SHE3555BL/00
      Общая оценка / 5

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники с микрофоном

        Наушники с микрофоном

        - {discount-value}

        Итого:

        Мощный звук и глубокие басы

        Компактный дизайн

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши

        2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

        Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

        Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          10–22 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          103 дБ

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          17,3  см
          ширина
          5  см
          Глубина
          2,7  см
          Вес брутто
          0,027  кг
          Вес нетто
          0,013  кг
          Вес упаковки
          0,014  кг
          EAN
          69 23410 72453 0

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          18,1  см
          ширина
          8,1  см
          высота
          6  см
          Вес брутто
          0,127  кг
          Вес нетто
          0,039  кг
          Вес упаковки
          0,088  кг
          GTIN
          2 69 23410 72453 4

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          37,5  см
          ширина
          17,9  см
          высота
          13,9  см
          Вес брутто
          1,14  кг
          Вес нетто
          0,312  кг
          Вес упаковки
          0,828  кг
          GTIN
          1 69 23410 72453 7

        • Дизайн

          Цвет
          Синий

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          2,1 см * 1,2 см * 1,85 см
          Вес
          0,012  кг

        • UPC

          UPC
          8 89446 00604 9

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите промокод на 10% дополнительной скидки на покупки на philips.ua

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты

             

            ** Обязательное поле для заполнения

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.