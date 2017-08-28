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  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы
  • Насыщенные басы

Больше не доступен

Наушники-вкладыши с микрофоном

SHE3905BL/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Золотой
Золотой
Розовый
Розовый
Серебряный
Серебряный
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный
Насыщенные басы
Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов.
Посмотреть все преимущества

Прекрасное качество связи и музыки благодаря овальной звуковой трубке

Насыщенные басы

  • Синий

Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/08/2017

Україна

Україна

Стильные наушники по разумной цене

Наушники у меня в пользовании чуть больше года, не скажу, что пользуюсь ими постоянно, но для путешествий, долгого ожидания, переездов-перелётов или просто, когда хочется погрузиться в свою уютную атмосферу, отрешившись от шума вокруг - они самое то! В магазине часто бывают на данную модель скидки-порой можно сэкономить до трети цены и купить за символическую плату как для такого стильного аксессуара. Также радует наличие цветов в линейке - можно подобрать на свой вкус и цвет. Слышимость хорошая, у меня ни одни наушники еще так долго не жили) Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3905GD In ear headphones with mic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3905GD In ear headphones with mic

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