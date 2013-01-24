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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE3905WT/00
    Общая оценка / 5
    • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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      Наушники-вкладыши с микрофоном

      SHE3905WT/00
      Общая оценка / 5

      Насыщенные басы

      Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши с микрофоном

      Насыщенные басы

      Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      Насыщенные басы

      Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши с микрофоном

      Насыщенные басы

      Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Насыщенные басы

        Прекрасное качество связи и музыки благодаря овальной звуковой трубке

        • Белый
        Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

        Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

        В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

        Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

        Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

        Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

        Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

        Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

        Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы

        Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          10—22 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Сопротивление
          16  Ом

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Подключения

          Тип кабеля
          Медный
          Подключение кабеля
          симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Габариты изделия

          ширина
          1,3  см
          высота
          2,1  см
          Глубина
          1,3  см
          Вес
          0,012  кг

        • Размеры упаковки

          высота
          17,5  см
          ширина
          5  см
          Глубина
          3,2  см
          Вес нетто
          0,012  кг
          Вес брутто
          0,0355  кг
          Вес упаковки
          0,0235  кг
          EAN
          69 23410 72924 5
          Тип размещения на полке
          Макетная
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Длина
          38  см
          ширина
          21  см
          высота
          15  см
          Вес нетто
          0,288  кг
          Вес брутто
          1,296  кг
          Вес упаковки
          1,008  кг
          GTIN
          1 69 23410 72924 2
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          17,9  см
          ширина
          9,5  см
          высота
          6  см
          Вес нетто
          0,036  кг
          Вес брутто
          0,132  кг
          Вес упаковки
          0,096  кг
          GTIN
          2 69 23410 72924 9
          Количество потребительских упаковок
          3

        Eco passport

        Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

        • Упаковка
          Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

          • Картон: 0,00  г
          • Пластик: 19,00  г
          • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

        • Утилизация
          Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

          • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
          • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
          • Переработанный пластик: 0  %

        • Вещества
          В соответствии с Программой повышения экологичности мы стараемся не использовать при производстве продуктов опасные вещества. В рамках инициативы EcoDesign мы изучаем альтернативные материалы, более экологичные и безопасные.

          • Не содержат ПВХ: Да
          • Бромированные огнестойкие добавки отсутствуют: Да
          • Не содержит ртуть: Да

        • Вес
          Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

          • Вес продукта: 12,00  г
          • Вес аксессуаров: 0,00  г

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        Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

        Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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