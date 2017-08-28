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Больше не доступен
SHE3905GN/00
Доступные варианты
Зеленый
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
obana
28/08/2017
Україна
Стильные наушники по разумной цене
Наушники у меня в пользовании чуть больше года, не скажу, что пользуюсь ими постоянно, но для путешествий, долгого ожидания, переездов-перелётов или просто, когда хочется погрузиться в свою уютную атмосферу, отрешившись от шума вокруг - они самое то! В магазине часто бывают на данную модель скидки-порой можно сэкономить до трети цены и купить за символическую плату как для такого стильного аксессуара. Также радует наличие цветов в линейке - можно подобрать на свой вкус и цвет. Слышимость хорошая, у меня ни одни наушники еще так долго не жили) Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3905GD In ear headphones with mic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3905GD In ear headphones with mic