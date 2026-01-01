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Больше не доступен
SPF1017/00
"...этот день был наполнен смехом!"
С фоторамкой Philips Вы можете наслаждаться памятными снимками в любое время. Эта компактная рамка проста в использовании, имеет большой объем памяти и отлично сочетается с интерьером дома.
17,8 см (7")
формата 16:10
Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.
RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.
Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить время на копирование фотографий в память фоторамки.
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