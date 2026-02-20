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Цифровая фоторамка
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SPF1017/00
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Имеется ли в фоторамке встроенный аккумулятор?
Как правильно очищать экран фоторамки?
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