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TAR1609/00
Компактный и портативный радиоприемник
Аналоговый тюнер FM/AM
Встроенный литий-ионный аккумулятор
SOS-режим фонарика
Это удобное и портативное радио станет идеальным спутником в долгих походах. Оцените четкий сигнал радиостанций, зарядку других устройств и мощный фонарик. В экстренной ситуации на этом радио даже можно включить громкую SOS-сирену с мигающим фонариком.
С этим удобным радио вы всегда будете на высоте. Заряжайте приемник через комплектный кабель USB-C и оцените до 32 часов воспроизведения на достаточной громкости.
Всегда в ударе! Оцените резервные варианты питания — солнечные панели на верхней части приемника и прикрепляемый к нему рычаг для генерации энергии вручную. В приемник можно вставить 3 батарейки AAA (не входят в комплект). Порт USB-A позволит заряжать от радиоприемника другие устройства в случае экстренной ситуации.
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