Надежный радиоприемник, фонарик и резервный источник питания

С этим замечательным радиоприемником с фонариком вы готовы ко всему. Раздвижная антенна принимает как AM-, так и FM-частоты, а мощный фонарик освещает ваш путь. Радиоприемник даже оснащен сигналом SOS для чрезвычайных ситуаций. Устройство можно зарядить через кабель, от солнца или от ручного привода.