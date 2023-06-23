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Больше не доступен

Радиочасы

TAR3205/12

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Проснулись — улыбнулись
Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала.
Посмотреть все преимущества

Проснулись — улыбнулись

  • FM, цифровая настройка

  • Двойной будильник

Цифровое FM радио

FM-тюнер обеспечивает чистый прием сигнала, а радио позволяет настраивать до 10 предустановок для станций. Время четко отображается на дисплее.

Таймер сна. Засыпайте под звуки любимой радиостанции

Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.

Два будильника. Одни часы, два времени пробуждения

Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных будильника, а функция мягкого пробуждения позволит проснуться под нарастающие звуки радиостанции, чтобы начать день с хорошим настроением.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

23/06/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарне радіо

Купляю вже другу поспіль модель. Гарний функціонал та вбудована радіо. З недоліків - слабкувата антена без кріплення, та було б непогано передбачити перемикання каналів радіо в обидва боки. Все інше зручне, працює добре.

Плюсы

Гарний функціонал, практичність, великий екран, наявність радіо

Минусы

Слабка антена без уріплення

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAR3205 Радіогодинник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAR3205 Радіогодинник

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