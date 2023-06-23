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Больше не доступен
FM, цифровая настройка
Двойной будильник
FM-тюнер обеспечивает чистый прием сигнала, а радио позволяет настраивать до 10 предустановок для станций. Время четко отображается на дисплее.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.
Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных будильника, а функция мягкого пробуждения позволит проснуться под нарастающие звуки радиостанции, чтобы начать день с хорошим настроением.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Scorn
23/06/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Гарне радіо
Купляю вже другу поспіль модель. Гарний функціонал та вбудована радіо. З недоліків - слабкувата антена без кріплення, та було б непогано передбачити перемикання каналів радіо в обидва боки. Все інше зручне, працює добре.
Плюсы
Гарний функціонал, практичність, великий екран, наявність радіо
Минусы
Слабка антена без уріплення
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAR3205 Радіогодинник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAR3205 Радіогодинник