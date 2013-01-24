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Проснулись — улыбнулись
Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Проснулись — улыбнулись
Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах
Проснулись — улыбнулись
Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Проснулись — улыбнулись
Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Цена магазина Philips
Итого:
FM-тюнер обеспечивает чистый прием сигнала, а радио позволяет настраивать до 10 предустановок для станций. Время четко отображается на дисплее.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.
Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных будильника, а функция мягкого пробуждения позволит проснуться под нарастающие звуки радиостанции, чтобы начать день с хорошим настроением.
Этот будильник имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.
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