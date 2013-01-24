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    Радиочасы

    TAR3205/12
    Общая оценка / 5
    • Проснулись — улыбнулись Проснулись — улыбнулись Проснулись — улыбнулись
      -{discount-value}

      Радиочасы

      TAR3205/12
      Общая оценка / 5

      Проснулись — улыбнулись

      Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Проснулись — улыбнулись

      Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах

      Проснулись — улыбнулись

      Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Проснулись — улыбнулись

      Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

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        Проснулись — улыбнулись

        • FM, цифровая настройка
        • Двойной будильник

        Цифровое FM радио

        FM-тюнер обеспечивает чистый прием сигнала, а радио позволяет настраивать до 10 предустановок для станций. Время четко отображается на дисплее.

        Таймер сна. Засыпайте под звуки любимой радиостанции

        Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.

        Два будильника. Одни часы, два времени пробуждения

        Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных будильника, а функция мягкого пробуждения позволит проснуться под нарастающие звуки радиостанции, чтобы начать день с хорошим настроением.

        Резервные батареи на случай отключения электричества

        Этот будильник имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.

        Технические характеристики

        • Часы

          Дисплей
          светодиодный
          Тип
          Цифровой дисплей

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Звуковой сигнал
          • FM-радио
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 минут
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM
          Диапазон частот — FM
          87,5–108  МГц
          Количество предустановок радиостанций
          10

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          200 мВт
          Звуковая система
          Моно

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Входная мощность (перем. ток)
          100—240 В, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме работы
          <3 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт
          Запасная батарея
          AAA — 2 шт. (не входят в комплект)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Гарантийный сертификат
          • Краткое руководство пользователя

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          131 x 54 x131  миллиметра
          Вес продукта
          0,203  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          136 x 60 x 170 мм
          Вес, включая упаковку
          0,349  кг

        Что входит в комплект?

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        • Гарантийный сертификат
        • Краткое руководство пользователя

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